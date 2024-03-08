Автомобиль столкнулся с фурой в Приозерском районе, водитель погиб

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 7 марта в 23:20 сообщили о ДТП на 89-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Приозерском районе.

Лоб в лоб столкнулись Kia Sportage и грузовик DAF со щебнем. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Спасатели деблокировали тело мужчины и передали полицейским.

Данные погибшего и обстоятельства случившегося устанавливают в ГИБДД.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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