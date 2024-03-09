Автобус сбил шестилетнего ребенка на самокате в Петербурге

В Петербурге рейсовый автобус сбил шестилетнего мальчика, когда он на самокате в сопровождении отца передвигался через дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло днем 8 марта у дома №94 на Среднем проспекте на пешеходном переходе. После произошедшего мальчик с отцом покинули место ДТП.

Вам будет интересно «Газель», сдавая задним ходом, насмерть сбила женщину в Петербурге - видео Смертельный наезд на пешехода произошел утром 23 февраля на Васильевском острове в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и... 24.02.2024 340

Однако уже через час домой к мальчику вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.