Небольшой снег и до +3°C – погода в Ленобласти на 10 марта

В воскресенье, 10 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°C, местами до -13°C, днем -2…+3°C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем слабо повышаться.