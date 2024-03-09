Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 9 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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На Авдеевском направлении противник потерял до 450 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» производства Чехии, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, бронетранспортер «Stryker» производства США и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, противотанковая пушка «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении потери противника составили до 55-ти военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Хортица».

В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции.

Кроме того, уничтожены 197 украинских беспилотных летательных аппаратов.