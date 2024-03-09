Видео: упавшая осина стала деликатесом для лосей во Всеволожском районе

Автор: Гузель Галимова
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Фотоловушка во Всеволожском районе Ленобласти сняла трапезу лосей — животным повезло найти упавшую осину.

Видео: Павел Глазков.

По словам биолога Павла Глазкова, кора и ветки этого дерева зимой и в первую половину весны являются излюбленным кормом сохатых. Запах упавшей осины они могут учуять за километр.

Взрослое животное в день съедает до 40 кг еды, затрачивая на это до 11 часов времени, добавил биолог.

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