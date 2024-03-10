В Мурино 3 дня ведутся поиски 15-летнего школьника: в феврале подросток уже сбегал из дома

Автор: Анастасия Щербакова
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Пропал мальчик 7 марта. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

В городе Мурино Всеволожского района пропал Шумкин Ярослав. 15-летний подросток ушел из дома и не вернулся, передает поисковый отряд «Лиза Алерт».

В феврале подросток уже уходил из дома на несколько дней. Тогда ребенка нашли целым и невредимым.

Если вы обладает какой-либо информацией о местонахождении Ярослава, просьба сообщать по контактам, указанным ниже.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
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