Пропал мальчик 7 марта. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

В городе Мурино Всеволожского района пропал Шумкин Ярослав. 15-летний подросток ушел из дома и не вернулся, передает поисковый отряд «Лиза Алерт».

В феврале подросток уже уходил из дома на несколько дней. Тогда ребенка нашли целым и невредимым.

Если вы обладает какой-либо информацией о местонахождении Ярослава, просьба сообщать по контактам, указанным ниже.