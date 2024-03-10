Подобное у американского президента происходит уже не в первый раз.

Во время интервью американскому телеканалу MSNBC президент США Джо Байден заявил, что Соединенным Штатам не следовало «лезть на Украину». При этом в беседе речь шла про борьбу с терроризмом в Афганистане и Ираке.

Америка допустила ошибку <…> Нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем, — приводит слова Байдена РИА Новости.