Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком во время интервью

Автор: Анастасия Щербакова
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Подобное у американского президента происходит уже не в первый раз.

Во время интервью американскому телеканалу MSNBC президент США Джо Байден заявил, что Соединенным Штатам не следовало «лезть на Украину». При этом в беседе речь шла про борьбу с терроризмом в Афганистане и Ираке.

Америка допустила ошибку <…> Нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем, — приводит слова Байдена РИА Новости.
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