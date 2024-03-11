Кафе и рестораны Петербурга увеличили оборот на 18,9 % за 2023 год

Оборот отрасли в 2023 году составил 199 миллиардов рублей, что на 18,9 % превысило показатель предыдущего года. Об этом сообщает АБН24.

Увеличение туристического потока и интереса к аренде помещений стали стимулами для роста спроса. В течение 2023 года на главных торговых улицах города открыто 194 новых кафе и ресторана. Больше всего заведений появилось на Невском проспекте — 21.

Увеличивается также число общепитов на первом этаже жилых комплексов. На гастрономические проекты выделяется 14 % площадей в элитных комплексах и 17 % — в бизнес-классе.