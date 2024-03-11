Власти Петербурга пересядут на отечественные автомобили на год раньше

Ранее Владимир Путин рекомендовал депутатам и чиновникам использовать для служебных поездок отечественные автомобили. Список марок составил Минпромторг: Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, «УАЗ».

Власти Санкт-Петербурга запланировали закупку автомобилей на 2026 год. В плане-графике ГБАУ Смольнинское, которое обеспечивает администрацию города и Мариинский дворец машинами, значился контракт в 305 млн рублей.

Как выяснила Neva.Today, в Смольном решили закупить автомобили пораньше. В плане-графике ГБАУ Смольнинское на 2024-2025 годы появилась закупка на 494 млн рублей. В 2024 году на легковые автомобили планируется потратить 211,8 млн рублей, в 2025 году – 282,5 млн рублей.