ФАС: два крупнейших производителя кормов для кошек и собак пообещали снизить цены

Компании Mars и «Нестле» согласились предоставить торговым сетям-партнерам «промоскидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак».

Как передает ФАС, эти компании являются доминирующими на рынке кормов для кошек и собак, их доля составляет 73,1%. «Марс» и «Нестле Россия» согласились пойти с ФАС на договоренность и решили снизить до 30% цены для своих партнеров.

Напомним, «Марс»производит корма под брендами Cesar, Dreamies, Royal Canin, Sheba, Whiskas, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Chappi, Nutro, «Нестле Россия» — Friskies, Felix, Darling, Cat Chow, DogChow, Pro Plan, Purina.

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Отметим, что основная часть товаров от «Марс» и «Нестле» производят в России. В 2021 году лишь 15% рынка приходилось на импортные корма.