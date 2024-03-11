Жена артиллериста-героя СВО: «Я – мама четверых детей. В память об их папе я обязана воспитать их достойными его подвига»

Сотрудники пресс-службы фонда «Ленинградский рубеж» побеседовали с Натальей – супругой добровольца и командира артиллерийского расчета Сергея, погибшего в ноябре 2023 года от вражеского огня.

Фото: t.me/leningrad_rubez

Сергей посмертно представлен к Ордену Мужества. Наталья рассказала, каким запомнила своего супруга, отца четырех детей, патриота и защитника страны.

«Это замечательный человек, очень добрый, открытый. Наверное, для меня не было удивлением, что он принял решение идти защищать нашу Родину. Мой муж Сергей всегда старался помочь всем близким. Знаете, это как в поговорке: последнюю рубашку с себя снимет, но отдаст – это про него. Я могу сказать, что он научил меня любить людей, принимать такими, какие они есть, больше спускать на тормозах, не нервничать по пустякам. Если он делал, то делал все до конца: любил – значит, сполна, дружил – значит, искренне», – рассказала Наталья

Решение отправиться в зону СВО Сергей год обсуждал с женой. С самого начала спецоперации вместе с Натальей они по мере возможностей помогали фронту: покупали вещи, отправляли гуманитарную помощь, сотрудничали с общественными организациями. Однако для мужчины этого было недостаточно. Он принял решение лично отправиться на фронт. И Наталья поддержала мужа в его стремлении.

«Мой муж говорит: «Вот молодые парни там, а я здесь». Ему хотелось помочь. И супруг съездил в военкомат, сказал, что подписал контракт. Я понимаю, что смысла ругаться и что-то выяснять не было. Он должен уходить со спокойным сердцем, что в семье спокойно, его ждут, любят и верят. Я приняла его решение, это мужское решение», – рассказала Наталья

Женщина посвятила жизнь воспитанию детей. Она уже 18 лет работает в сфере образования. Сегодня обучает начальные классы и занимается патриотическим воспитанием в одной из школ Ленинградской области.

«У меня есть любимое выражение, мое кредо: «Ребенок – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь». Мы все с вами обладаем талантами, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Моя задача – реализовать их, помочь раскрыться каждому ребенку, чтобы он не боялся совершать ошибки. Все мы проходим свой извилистый путь, набивая шишки, но делая выводы. Я мама четверых детей. В память об их папе, о своем супруге я обязана воспитать их достойными его подвига», – отметила Наталья

Женщина из первых уст знает правду о происходящем в Донбассе. Общается с людьми из Донецка и Луганска. После смерти Сергея она получила много сообщений от тех, за чьи жизни и свободу сражался ее супруг.

«Среди моих учеников есть ребенок, родители которого из Луганска. Когда погиб мой супруг, об этом стало известно моим ученикам. Очень много людей из Луганска написали мне слова благодарности за наших мужей и сыновей, которые нас там защищают. Люди там страдали, они действительно нас ждали», – рассказала Наталья

По мнению женщины, каждая из поставленных Владимиром Путиным целей верна. У каждого должно быть право свободно жить и выражать мысли, говорить на своем языке – именно за это сражался Сергей и продолжают сражаться защитники страны. Верность этим идеалам Наталья стремится воспитать в своих детях.