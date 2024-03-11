Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 11 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства, две самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М101 производства США.

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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника.

На Авдеевском направлении противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и буксируемое орудие М119 производства США.

На Херсонском направлении противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В течение суток уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов.