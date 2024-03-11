В Беларуси началась проверка боеготовности вооруженных сил

Вооруженные силы Беларуси начали комплексную проверку боеготовности воинских частей и соединений. В рамках проверки планируется передвижение военной техники.

«Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой», – сказано в заявлении оборонного ведомства страны

Начальник главного управления идеологической работы белорусского минобороны генерал-майор Леонид Касинский 7 марта заявил о признаках подготовки Запада к войне, которые наблюдают в Минске. Среди них наращивание вокруг Беларуси военного потенциала ее соседей с Запада и в целом стран НАТО.