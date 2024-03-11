В Год Семьи Выборгский ЗАГС начинает прием заявлений от желающих сыграть свадьбу в Монрепо или Замке

Подать заявления на выездные торжественные регистрации брака на летний период с 8 июня 2024 года в парке Монрепо и в Выборгском замке уже можно в районом ЗАГСе

Провести торжественную регистрацию можно будет традиционно в пятницу и субботу, во внутреннем дворе Замка, либо в Доме Наместника, предварительно подав заявление в ЗАГС.

«В год Семьи свадьбы у ленинградцев должны быть особенными. Идеальные места для этого — достопримечательности нашего региона. Благодаря инициативе выборжан, у молодоженов появилась возможность заключить брак в уникальных исторических местах — надеюсь эта услуга будет востребована», — отметила начальник управления записи актов гражданского состояния Ольга Куликова.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом Семьи. В этот год в Ленобласти по поручению главы региона Александра Дрозденко расширят состав подарка новорожденному.