Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Ленобласти уже в апреле 2024 года

В этом году уже во второй раз Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет во всех районах 12 апреля

«В прошлом году в апреле в мероприятиях Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие 10 тысяч жителей региона, в июне — 13 тысяч. В обоих этапах поучаствовали более 300 работодателей. Порядка 2 тысяч ленинградцев нашли новую работу. В этом году мы рассчитываем добиться еще более значимых результатов», – отметила председатель комитета по труду и занятости населения области Алла Астратова.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.