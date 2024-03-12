Ivbg.ru вошел в топ-20 самых цитируемых изданий Петербурга и Ленобласти

Интернет-издание ivbg.ru заняло 17 место по итогам 2023 года в рейтинге самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области от «Медиалогии».
Индекс цитируемости ivbg.ru составил 201,91.
На первом месте — «Фонтанка.ру», следом «78.ru» и «Петербургский дневник». Наши коллеги из Online47 заняли 12 место, ЛенТВ24 – 14-е.
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