ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за вопросов ценообразования. Перевозчику грозит штраф.

Как сообщили в ведомстве, перевозчик не исполнил предупреждение службы в отношении своей ценовой политики. Ранее ФАС установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия в стоимости не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Также отмечалось, что у перевозчика отсутствует «коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий порядок ценообразования».

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В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ, добавляет служба.