К командезаботы47 подключились подростковые трудовые отряды Тосненского района

Ребята из тосненской Региональной общественной организации Развитие активной молодёжи занимаются уборкой, плетением маскировочных сетей и изготовлением окопные свечи

Весна — время когда на ветках появляются почки, а подростковые трудовые отряды начинают работу. Ребята занимаются уборкой территории и плетением маскировочных сетей в Никольском, изготовают окопные свечи в Красном Бору и убирают территорию в Тосно. Не удивимся, если вместе с потеплением и появлением зелени юные ленинградцы станут еще более активными в своей заботе, — отметили на страничке #команда47 в одной из социальных сетей.