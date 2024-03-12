К командезаботы47 подключились подростковые трудовые отряды Тосненского района

Автор: Кира Нагорная
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Ребята из тосненской Региональной общественной организации Развитие активной молодёжи занимаются уборкой, плетением маскировочных сетей и изготовлением окопные свечи

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Фото здесь и далее: Команда 47
Весна — время когда на ветках появляются почки, а подростковые трудовые отряды начинают работу. Ребята занимаются уборкой территории и плетением маскировочных сетей в Никольском, изготовают окопные свечи в Красном Бору и убирают территорию в Тосно. Не удивимся, если вместе с потеплением и появлением зелени юные ленинградцы станут еще более активными в своей заботе, — отметили на страничке #команда47 в одной из социальных сетей.
К командезаботы47 подключились подростковые трудовые отряды Тосненского района Трудовые отряды, трудовые бригады, Тосненский район, Команда заботы, #Команда47
К командезаботы47 подключились подростковые трудовые отряды Тосненского района Трудовые отряды, трудовые бригады, Тосненский район, Команда заботы, #Команда47
К командезаботы47 подключились подростковые трудовые отряды Тосненского района Трудовые отряды, трудовые бригады, Тосненский район, Команда заботы, #Команда47
К командезаботы47 подключились подростковые трудовые отряды Тосненского района Трудовые отряды, трудовые бригады, Тосненский район, Команда заботы, #Команда47

Как уже ранее писал ivbg.ru, служба занятости Ленобласти трудоустроила 7165 подростков за 2022 год. Ребята занимались благоустройством территорий и участвовали в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.

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