Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 11 марта.
Так, в период 4 по 10 марта 2024 поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 17 раз. В том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (погибло 2 человека);
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 3 раза (спасено 3 человека, погиб 1 человек).
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12.03.2024 82