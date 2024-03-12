Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 11 марта.

Так, в период 4 по 10 марта 2024 поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 17 раз. В том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (погибло 2 человека);

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 3 раза (спасено 3 человека, погиб 1 человек).