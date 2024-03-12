Дорожники Ленобласти обновят подъезд к поселку Войскорово от Московского шоссе

Ремонт дорожного полотна запланирован на лето этого года.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области обновят подъезд к поселку Войскорово Тосненского района от Московского шоссе. Контракт на осуществление ремонтных работ уже заключен, передает дорожный комитет региона.

Трасса будет обновлена полностью: дорожные службы уложат новый асфальт на всем протяжении трассы, укрепят обочины, а также поставят новые знаки.

Отметим, что это уже второй крупный дорожный ремонт региональных трасс в Тосненском районе, запланированный на этот год, в рамках нацпроекта. Кроме подъезда к Войскорово также будет приведен в порядок участок трассы от Аннолово до «Южного полукольца».

К слову, в прошлом году в Тосненском районе были отремонтированы две трассы в окрестностях поселка Федоровское: подъезд со стороны Московского шоссе и участок от Павловска до Аннолово.