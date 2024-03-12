Хулиган, отправивший в нокаут случайного прохожего в Петербурге, почти год скрывался в Астраханской области

21-летний любитель уличных драк после нападения сбежал из города и отсиживался в родном поселке в другом регионе.
Полиция задержала парня, который в конце марта прошлого года внезапно набросился на случайного прохожего в Петербурге. Несколькими ударами в голову 21-летний хулиган отправил жертву в нокаут.
Сразу после молодой человек скрылся. Выяснилось, что все это время он находился в Астраханской области.
Подозреваемый доставлен в Санкт-Петербург и до избрания меры пресечения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
На допросе задержанный отказался говорить с правоохранителями без адвоката.
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12.03.2024 46