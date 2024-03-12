Хулиган, отправивший в нокаут случайного прохожего в Петербурге, почти год скрывался в Астраханской области

21-летний любитель уличных драк после нападения сбежал из города и отсиживался в родном поселке в другом регионе.

Полиция задержала парня, который в конце марта прошлого года внезапно набросился на случайного прохожего в Петербурге. Несколькими ударами в голову 21-летний хулиган отправил жертву в нокаут.

Сразу после молодой человек скрылся. Выяснилось, что все это время он находился в Астраханской области.

Подозреваемый доставлен в Санкт-Петербург и до избрания меры пресечения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.

На допросе задержанный отказался говорить с правоохранителями без адвоката.