Группа мужчин в Гатчинском районе устроила разборки в стиле 90-х: в ход пошли биты, кастеты и пистолет

Хулиганы выясняли отношения прямо под окнами жилой высотки, но при виде полиции бросились бежать.
Жители высотки в Гатчинском районе Ленобласти стали очевидцами разборок в стиле 90-х. Группа мужчин решила выяснить отношения прямо во дворе, вооружившись битами и кастетами. У одного из участников драки был еще и сигнальный пистолет.
Перед приездом полиции усмирить дебоширов попытался местный житель, но досталось в итоге и ему. Мужчину госпитализировали с переломом плеча и ушибом головы.
На данный момент задержаны шестеро участников потасовки. Еще троих разыскивают.
Видео публикует Mash на Мойке.
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