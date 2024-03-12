Группа мужчин в Гатчинском районе устроила разборки в стиле 90-х: в ход пошли биты, кастеты и пистолет

Хулиганы выясняли отношения прямо под окнами жилой высотки, но при виде полиции бросились бежать.

Жители высотки в Гатчинском районе Ленобласти стали очевидцами разборок в стиле 90-х. Группа мужчин решила выяснить отношения прямо во дворе, вооружившись битами и кастетами. У одного из участников драки был еще и сигнальный пистолет.

Перед приездом полиции усмирить дебоширов попытался местный житель, но досталось в итоге и ему. Мужчину госпитализировали с переломом плеча и ушибом головы.

На данный момент задержаны шестеро участников потасовки. Еще троих разыскивают.

Видео публикует Mash на Мойке.