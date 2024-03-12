В Гидрометцентре рассказали, когда в Ленобласть придет настоящая весна

По словам главы метеоцентра, ждать еще долго.
По-настоящему весенней погоды в Ленинградской области и Петербурге ждать еще целый месяц. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, стабильные плюсовые температуры в пределах 14-15 градусов в регионах установятся не раньше середины апреля. Более того, начало второго месяца весны встретит жителей Ленобласти и Петербурга обильными осадками.
В целом подобная климатическая обстановка будет складываться и в центре европейской части России, заявил Вильфанд в интервью «Свободной прессе».
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