В Гидрометцентре рассказали, когда в Ленобласть придет настоящая весна

По словам главы метеоцентра, ждать еще долго.

По-настоящему весенней погоды в Ленинградской области и Петербурге ждать еще целый месяц. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, стабильные плюсовые температуры в пределах 14-15 градусов в регионах установятся не раньше середины апреля. Более того, начало второго месяца весны встретит жителей Ленобласти и Петербурга обильными осадками.

В целом подобная климатическая обстановка будет складываться и в центре европейской части России, заявил Вильфанд в интервью «Свободной прессе».