В России готовят новые ограничения на сдачу квартир в аренду

Автор: Анастасия Щербакова
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В Госдуме предлагают запретить сдавать жилье посуточно, если в нем отсутствуют приборы учета.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий россиянам сдавать своё жильё посуточно при отсутствии счётчиков на электричество, газ, воду и тепло. Об этом 12 марта сообщает ТАСС.

Как указано в документе, нововведение закрепит правовой статус краткосрочной аренды жилья с учетом интересов всех жильцов многоквартирного дома.

Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение при условии обеспечения требований энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов», — указано в законопроекте.

По мнению авторов инициативы, запрет посуточной аренды без приборов учёта повысит прозрачность этого сектора рынка недвижимости.

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12.03.2024 54
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