Поисковикам Ленобласти удалось установить имена 70 советских воинов из 1,7 тысяч

В Ленинградской области за 2023 год торжественно перезахоронили останки 1746 советских воинов.

Из них установить имена удалось лишь 70 воинов, останки четырех человек были отправлены на родину по просьбе их родственников, где их захоронили. Работа продолжится и в этом году. Об этом сообщил консультант отдела увековечения памяти погибших при защите Отечества комитета по молодежной политике Ленобласти Герман Сакс на пресс-конференции ТАСС в честь Дня поисковика.

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В поисковом сезоне 2024 года предстоит большая работа по реализации проекта «без срока давности». К частности, планируется определить статус мирным жертвам оккупационного режима.

Напомним, в этом году в регионе впервые 15 марта отметят областной День поисковика.