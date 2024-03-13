В Иране 26 человек погибли и 4360 пострадали во время гуляний в честь предновогоднего праздника огня Чахаршанбе-Сури.

Об этом сообщило информационное агентство Mehr.

По информации руководителя иранской экстренной службы, в период праздников около 1,4 тыс. станций скорой помощи переведены в режим повышенной готовности.

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Ежегодно в последнюю среду в преддверии наступления 21 марта иранского Нового года — Ноуруза — во всей исламской республике отмечается один из древнейших праздников Чахаршанбе-Сури, или «Красная среда». Миллионы иранцев выходят на улицы городов и деревень и разжигают костры, через которые прыгают всю ночь.