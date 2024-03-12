Под Выборгом в сгоревшем доме нашли тела пожилой пары и их сына с простреленными головами

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после того, как в сгоревшем частном доме нашли тела трех человек с огнестрельными ранениями.

ЧП произошло в поселке Красносельское Выборгского района. В сгоревшем доме найдены тела трех человек — 47-летнего мужчины и его родителей. У всех погибших — огнестрельные ранения головы, сообщает СК.

Видео: СУ СКР по Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Выясняются обстоятельства и детали преступления.

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По данным 47news, ранее на месте сгоревшего дома был барак, который признали аварийным. Семья не хотела уезжать и возвела постройку, не имея на то легальных оснований. Суд признал строительство незаконным и вынес решение о выселении жильцов.