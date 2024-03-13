В деревне Глажево ликвидировали крупную нарколабораторию — видео

Правоохранители обнаружили крупную лабораторию по производству синтетического наркотика в Киришском районе Ленобласти.

Под производство приспособили арендованный дом и хозпостройки на участке в поселке Глажево. Внутри правоохранители нашли и изъяли шесть контейнеров с белым порошком общей массой около 19 кг. Экспертиза установила, что минимум в одном из боксов лежали 6,5 кг синтетического наркотика. Также были обнаружены различные прекурсоры и лабораторное оборудование, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Рядом с производством оперативники задержали двоих жителей Волховского района 37 и 40 лет, а также 27-летнюю жительницу Киришей, которая арендовала участок с домом. В квартире задержанной найдено еще 400 г растительного наркотика, весы и упаковка.

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Возбуждено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы. Расследование продолжается.