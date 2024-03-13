Путин: если Польша введет войска в Украину, то уже не уйдет

Об этом Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их», – объяснил Владимир Путин
По его мнению, Польша хочет вернуть земли, которые считает своими. Поляки могут использовать «прикрытие украинско-белорусской границы» как повод для того, чтобы ввести войска в Украину.
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30.08.2023 1932