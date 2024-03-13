Новый циклон обрушит на Ленобласть и Петербург сильнейшие порывы ветра

Порывы ветра составят порядка 18 метров в секунду в ближайшие сутки.
На территорию Петербурга и Ленинградской области заходит новый циклон, получивший название Florentina. Воздушная масса спровоцирует осадки и усиление ветра до 18 метров в секунду 14 марта. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.
Усиление юго-западного ветра начнется завтра днем вместе с приближением циклона, поэтому даже очень теплая погода будет не такой комфортной, — предупредил метеоролог.
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12.03.2024 110