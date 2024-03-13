Россиянам рассказали, как выбрать качественные готовые блины в магазине

В Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на пять основных признаков при выборе готового блюда.
По ряду причин не каждый может насладиться вкусом и ароматом свежеиспеченных домашних блинов. Все, что остается, — идти за традиционным блюдом Масленицы в магазин. В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе уже готовой закуски.
- Состав. Лучше натуральный — из молока, яиц, муки.
- Срок годности и условия хранения.
- Целостность и вид упаковки.
- Внешний вид блинов. Не должны быть слипшиеся.
- Качество и количество начинки в фаршированных блинах.
Также важно обращать внимание на запах и проводить тщательную термообработку перед употреблением. По данным Роспотребнадзора, часть готовых блинов не соответствует нормам по микробиологии.
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12.03.2024 118