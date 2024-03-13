Россиянам рассказали, как выбрать качественные готовые блины в магазине

Автор: Анастасия Щербакова
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В Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на пять основных признаков при выборе готового блюда.

По ряду причин не каждый может насладиться вкусом и ароматом свежеиспеченных домашних блинов. Все, что остается, — идти за традиционным блюдом Масленицы в магазин. В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе уже готовой закуски.

  1. Состав. Лучше натуральный — из молока, яиц, муки.
  2. Срок годности и условия хранения.
  3. Целостность и вид упаковки.
  4. Внешний вид блинов. Не должны быть слипшиеся.
  5. Качество и количество начинки в фаршированных блинах.

Также важно обращать внимание на запах и проводить тщательную термообработку перед употреблением. По данным Роспотребнадзора, часть готовых блинов не соответствует нормам по микробиологии.

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12.03.2024 118
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