Хирург Екатерина Калинина, врач, ассистент хирурга Камилла Вейксон, анестезиолог Софья Гамеро и врач Елена Праведная успешно провели операцию малышке

Для Альмы — это её первые роды. Что-то пошло не так, малыши перепутались, легли неправильно и не могли сами родиться. Измученную собаку принесли в клинику, сделали УЗИ, определили сердцебиение плодов и сделали операцию, — рассказали на страничке Команда 47 в популярной соцсети.

Как уже ранее писал ivbg.ru, врач племенного хозяйства имени Тельмана Алексей Сальников победил в первом чемпионате России по обрезке копыт крупного рогатого скота. Ранее Алексей Сальников выиграл конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа», тогда за звание лучшего боролись 29 претендентов со всего СЗФО.