Жителю Всеволожского района выстрелили в живот из ружья

В экстренные службы поздним вечером 13 марта сообщили о криках и стрельбе возле дома на улице Кривое Озеро в Токсово Всеволожского района.

На месте полицейские задержали 42-летнего хозяина дома и 35-летнего жителя деревни Керро. По предварительным данным, они распивали спиртное с 56-летним соседом. Во время ссоры один из участников застолья выстрелил ему в живот из ружья «Бекас».

Мужчину с тяжелым огнестрельным ранением госпитализировали. Ружье официально зарегистрировано на владельца дома. Его гости судимы за превышение должностных полномочий, мошенничество и подделку документов.