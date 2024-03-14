Двое жителей Киришей и их товарищ избили петербуржца и уроженца Ливии

В квартире на улице Чайковского в Санкт-Петербурге 13 марта около 22:00 произошла драка с участием четырех человек. Двое жителей Киришей и их товарищ жестоко избили 20-летнего петербуржца и 22-летнего уроженца Ливии.

Нападавшие угрожали применить пневматический пистолет, а также использовали кастет. Они нанесли множество ударов по лицу и туловищу пострадавших. Мужчины требовали вернуть денежные средства.

Отобрав пять тысяч рублей у 20-летнего петербуржца и 22-летнего уроженца Ливии, получившего гражданство РФ в 2022 году, троица попыталась скрыться через окно. Однако один из жителей Киришей неудачно упал с высоты второго этажа и получил перелом ноги.

Соседи пострадавших услышали крики и вызвали полицию. По горячим следам задержали 21-летнего и 20-летнего жителей Киришей, а также 21-летнего петербуржца. Младший из преступников доставлен в больницу.