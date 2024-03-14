На выходных в Ленобласти ожидаются сильные осадки

Середина марта в регионе выдастся ненастной.
Северо-западную часть России, по словам синоптика Александра Ильина, накроют на ближайших выходных обильные осадки. Достанется и Ленинградской области. Об этом метеоролог заявил в беседе с RT.
На севере осадков будет побольше, сильные осадки в субботу пройдут на севере Вологодской области, в Архангельской области, в Карелии, местами в Ленинградской области, — предупредил Ильин.
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12.03.2024 258