На выходных в Ленобласти ожидаются сильные осадки

Середина марта в регионе выдастся ненастной.

Северо-западную часть России, по словам синоптика Александра Ильина, накроют на ближайших выходных обильные осадки. Достанется и Ленинградской области. Об этом метеоролог заявил в беседе с RT.

На севере осадков будет побольше, сильные осадки в субботу пройдут на севере Вологодской области, в Архангельской области, в Карелии, местами в Ленинградской области, — предупредил Ильин.