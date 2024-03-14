Эндокринолог назвала заболевания, вызывающие жажду

Жажда иногда может указывает на патологические проблемы с организмом. Какие заболевания тянут за собой желание много пить, в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог филиала ГлавУпДК при МИД России Елена Губкина.
Средняя суточная норма воды составляет около 2 литров. Если потребление жидкости сильно превышает показатель и человеку постоянно хочется пить, это может свидетельствовать о заболеваниях:
- Сахарный диабет – так организм пытается избавиться от избытка глюкозы через почки.
- Повышенная функция щитовидной железы – тиреотоксикоз.
- Болезни почек, цистит и другие инфекции мочевыводящих путей.
- Гиперкальциемия – повышенное содержание кальция в крови может вызывать жажду, усталость, слабость, тошноту.
- Обезвоживание – из-за интенсивных физических нагрузок, жаркой погоды или недостаточного потребления воды.
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14.04.2022 3397
Если человек заметил, что потребность в воде сильно увеличилась без причин, это может быть поводом для обращения к врачу. Особенно если проблема сопровождается частым мочеиспусканием, усталостью, потерей веса или зудом кожи.