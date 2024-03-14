Врачи назвали оптимальное количество съеденных блинов за раз на Масленицу

Диетологи советуют не налегать на праздничное блюдо.
Норма потребления блинов зависит от пола, веса, активности и состояния здоровья человека. Как отметила Гастроэнтеролог Евгения Атькова, в среднем в одном блине содержится порядка 180 килокалорий без начинки.
Врач рекомендует съедать за раз не более 1-2 блинов или до 6-7 штук один раз за неделю, чтобы не допускать переедания.
Также специалист в беседе с «Известиями» посоветовала выбирать полезные начинки — фрукты, ягоды, нежирные мясо и творог. Тем временем от сметаны и сгущёнки лучше отказаться. Это поможет сбалансировать рацион на Масленицу.
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13.03.2024 77