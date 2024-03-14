Владелица кофейни из Люберец, прогнавшая ветерана СВО, бежала за границу

После того, как на девушку завели уголовное дело, она уехала в Грузию.
Жительница подмосковных Люберец, выгнавшая из своей кофейни участника СВО, сейчас может находиться в Грузии. СМИ утверждают, что девушка уехала из России после того, как на нее завели уголовное дело.
Как пишет «Царьград», спешный отъезд оскандалившейся владелицы кафе подтверждают публикации в группах волонтеров, помогающих релокантам.
Мы в такой ситуации людей не бросаем. Алена теперь в Тбилиси, без работы и в поисках нового будущего, — указывается в одной из групп помощи.
По данным СМИ, на девушку завели уголовное дело за экстремизм. Ранее в своих соцсетях россиянка публиковала посты, дискредитирующие ВС РФ.
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