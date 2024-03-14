Депутаты Ленобласти обсудили вопрос обеспечения льготными лекарствам жителей региона

Депутаты областного ЗАКС рассмотрели вопросы организации льготного лекарственного обеспечения жителей 47 региона. Решено подготовить обращение в адрес правительства страны с предложением мер по ликвидации нехватки льготных лекарств.

Как рассказали пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, перед членами комиссии областного парламента по здравоохранению под председательством Александра Петрова выступила начальник отдела организации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Комитета по здравоохранению области Светлана Сорокина, которая рассказала о текущей ситуации. Она напомнила, что льготное лекарственное обеспечение делится на федеральную (около 47 тысяч человек) и региональную (свыше 70 тысяч человек) части.

Субсидии из федерального бюджета составляют примерно 1180 рублей в месяц на каждого льготника, то есть сумма совсем небольшая. В бюджете текущего 2024 года на эти цели заложено порядка 785 миллионов руб. – это около 17 тысяч рублей в год на каждого льготника. Федеральную лекарственную льготу получают только те граждане, которые не отказались от набора социальных услуг на текущий год, чтобы получить взамен денежную компенсацию. «Отказников» от федеральных льгот сейчас порядка 75%, но их процент сокращается. К тому же большинство из них, даже отказываясь от федеральной льготы, получают помощь на лекарства из областного бюджета – закон гарантирует им такое право, и мерами на региональном уровне ситуацию изменить нельзя.

Светлана Сорокина, выступая перед депутатами, обозначила главную проблему: в связи со значительным подорожанием лекарственных средств растет потребность в дополнительном финансировании из федерального бюджета лекарственного обеспечения пациентов.

«К сожалению, наш федеральный льготник обеспечен финансовыми средствами федерального бюджета только наполовину от потребностей, — отметила специалист. — Вторую половину, даже больше, чем половину, даем мы, из областного бюджета. Мы уже неоднократно ставили вопрос перед Минздравом о том, чтобы увеличить норматив финансовых затрат из федерального бюджета, но пока получили ответ: работайте с «отказниками», убеждайте их вернуть «соцпакет». Но фактически это очень сложно, пока мы имеем такие обязательства по закону».

Отдельно Светлана Сорокина остановилась на ситуации с финансированием из бюджета области лекарств для взрослых пациентов с редкими и орфанными заболеваниями, которые не входят в федеральные программы, – СМА, муковисцидоз и ряд других — когда стоимость лекарств на каждого больного составляет десятки миллионов рублей.

Речь шла и об импортозамещении в производстве лекарств. Ситуация в этой связи улучшилась после регистрации в России дженериков многих оригинальных препаратов, но еще есть проблемы с поставками сырья для лекарственных производств. В результате все еще происходит задержка с поступлением лекарств в аптечную сеть. Все эти аспекты депутаты решили учесть в будущем обращении к Министерству здравоохранения РФ, которое парламентарии намерены подготовить при участии специалистов Комздрава.

Также в рамках обсуждения на заседании комиссии были затронуты вопросы работы аптечных пунктов в небольших населенных пунктах Ленинградской области, ограничение по времени их работы, связанное с недостатком в сельской местности провизоров. На вопросы депутатов ответил Савва Филиппович, директор государственного автономного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Ленфарм».

Как отметил председатель постоянной комиссии Александр Петров, в льготном лекарственном обеспечении назревает ситуация, на которую надо обратить внимание федерального уровня власти, и областные депутаты намерены деятельно участвовать в разрешении сложившихся проблем.