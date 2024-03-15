Бездомных животных будут ловить в Подпорожском районе

В Подпорожском районе 17 и 18 марта пройдет отлов животных без владельцев для стерилизации, вакцинации, мечения и других ветеринарных мероприятий.

Местных жителей просят соблюдать правила содержания питомцев, выгуливать собак на поводке с намордником или держать на привязи. При обнаружении бродячих животных можно обращаться по номерам: 8 813 652-05-87, 8 813 652-42-79.