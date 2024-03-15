В ЛОКБ вернули к жизни 70-летнюю пациентку с аутоиммунным заболеванием

Специалисты ЛОКБ за год поставили на ноги 70-летнюю пациентку с аутоиммунным заболеванием. У женщины с 2014 года развивалась миастения, ее госпитализировали после сильного приступа.

Основной признак миастении – синдром патологической мышечной утомляемости. Пенсионерка могла устать от мытья посуды, прогулки и уборки. Она призналась, что раньше жила только на 30 %.

После поступления в ЛОКБ ей подобрали терапию, последовало длительное лечение. Спустя год 70-летняя пациентка начала жить полноценной жизнью. Сейчас она посещает бассейн, гуляет с внуком и занимается ходьбой.