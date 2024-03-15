Новостройки в Петербурге с начала пандемии подорожали на 82 %

В Санкт-Петербурге к концу февраля новостройки 2024 года подорожали до 251,1 тыс. рублей за квадратный метр. Этот показатель в феврале 2020 года был на 82,3 % меньше, сообщает «Патрульный Петербурга».

По сравнению с февралем 2023 года новостройки подорожали в среднем на 6,3 % – на 14,9 тыс. рублей за квадратный метр.

В петербургских новостройках представлены больше 36 тыс. квартир без учета апартаментов. Большинство в сегменте объектов со сдачей в 2025 году. Самая дешевая квартира в новостройках, которая будет сдана до конца 2024 года, обходится в 3,1 млн рублей, это 24 «квадрата».