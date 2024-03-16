Стало известно, какую начинку к блинам больше всего любят россияне

В абсолютных лидерах — сметана, варенье и сгущенка.

По данным опроса Россельхозбанка, самой популярной начинкой к блинам в России является сметана. Молочный продукт предпочитают 35% респондентов.

На втором месте по популярности — сладкие начинки: варенье, джем и мёд (23%). Замыкает тройку лидеров сгущёнка, молоко и творог (19%).

Гораздо реже россияне выбирают для блинов мясные и рыбные начинки — 8% голосов за каждый вариант. Еще 7% опрошенных заявили, что кушают блины и вовсе без начинки, стало известно РИА Новости.