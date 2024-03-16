Метеозависимым приготовиться: прогноз магнитных бурь на вторую половину марта

На протяжении оставшихся двух недель марта на Земле будет фиксироваться несколько геомагнитных возмущений.

Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во второй половине марта прогнозируется серия возмущений в магнитосфере Земли.

Так, космическая погода будет неспокойной 16 марта, передают астрономы. Колебания магнитной активности достигнут трех баллов.

На протяжении последующей недели геомагнитный фон будет оставаться спокойным. Но 21 и 22 марта магнитосфера планеты снова станет неспокойной. Небольшие колебания будут происходить и в самом конце марта — 27–28 числа месяца.