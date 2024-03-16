«Многие тоже хотят приехать»: жительница Эстонии побывала в Ивангороде и отдала свой голос на выборах

Женщина заявила, что не могла пропустить важное событие. Проголосовать на выборах — ее гражданский долг.

Татьяна всю жизнь живет в эстонской Нарве, но является гражданкой России. Отдать голос на выборах президента РФ — гражданский долг, считает женщина.

Я в Нарве с рождения, но гражданство у меня российское. В Ивангород у меня много коллег, друзей. Приехала проголосовать, потому что считаю это своим гражданским долгом. Знаю, что многие из Нарвы тоже хотят приехать, оставить свои голоса, — поделилась женщина с Online47.