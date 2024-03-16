Актера Сергея Маковецкого обокрали в Петербурге

Из рюкзака народного артиста пропала крупная сумма денег в отеле.
У актера Сергей Маковецкого украли почти 200 тысяч рублей. Артист оставил рюкзак, в котором находилась крупная сумма денег, в машине. Позже водитель передал вещи сотруднику гостиницы в Петербурге, чтобы тот положил их в камеру хранения.
Спустя непродолжительное время актер забрал рюкзак и отправился в ресторан, где и обнаружил пропажу крупной денежной сумма, передают СМИ.
Сейчас в инциденте разбирается полиция.
Вам будет интересно
Селин порвал сценарий прямо на съемочной площадке, едва начав его читать. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин не стал читать...
05.03.2024 315