Неудачная попытка злоумышленника сбежать с целой сумкой денег попала на видео.
В Москве помещен под стражу мужчина, который проник посреди дня в чужой автомобиль, где лежали 46 млн рублей. Злоумышленник разбил стекло иномарки, вытащил сумку и бросился бежать. Однако скрыться грабителю помешал случайный прохожий.
Как передает московская прокуратура, злоумышленник сейчас находится под стражей.
Видео: Прокуратура Москвы
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