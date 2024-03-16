Неудачная попытка злоумышленника сбежать с целой сумкой денег попала на видео.

В Москве помещен под стражу мужчина, который проник посреди дня в чужой автомобиль, где лежали 46 млн рублей. Злоумышленник разбил стекло иномарки, вытащил сумку и бросился бежать. Однако скрыться грабителю помешал случайный прохожий.

Как передает московская прокуратура, злоумышленник сейчас находится под стражей.

Видео: Прокуратура Москвы