Случайный прохожий не дал грабителю похитить из чужой машины 46 млн рублей — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Неудачная попытка злоумышленника сбежать с целой сумкой денег попала на видео.

В Москве помещен под стражу мужчина, который проник посреди дня в чужой автомобиль, где лежали 46 млн рублей. Злоумышленник разбил стекло иномарки, вытащил сумку и бросился бежать. Однако скрыться грабителю помешал случайный прохожий.

Как передает московская прокуратура, злоумышленник сейчас находится под стражей.

Видео: Прокуратура Москвы
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21.02.2024 321
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