Метнувшую коктейль Молотова в избирательный участок в Петербурге отправили в СИЗО

Соответствующее решение принял Московский районный суд Петербурга.

В воскресенье, 16 марта, суд избрал меру пресечения Александре Карасевой, метнувшей накануне в избирательный участок в Петербурге зажигательную смесь. 22-летняя девушка до 14 мая будет находиться в СИЗО.

Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга в своем Телеграм-канале.

Карасевой предъявлено обвинение, вину она признала. Против меры возражала, просила домашний арест, — передает пресс-служба.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.141 УК РФ — «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».