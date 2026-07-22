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Zeit: в ФРГ будут производить ядерное топливо российского типа с использованием российских технологий

Власти федеральной земли Нижняя Саксония разрешили расширить завод Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген для производства топлива для АЭС российского типа.

Как сообщает Die Zeit, предприятие будет выпускать шестигранные тепловыделяющие сборки с использованием технологий российской компании «ТВЭЛ», входящей в «Росатом». Оператором завода является Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome.

Расширение предприятия одобрили при условии соблюдения строгих требований безопасности. Сотрудникам «ТВЭЛ» и «Росатома» запретят доступ на территорию завода. Российское оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую проверку и быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры предприятия. Все тепловыделяющие элементы, поставляемые из России, будут проходить полный контроль.

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С 25 июля изменится расписание автобуса №651

Расписание движения автобуса №651 «Поселок Новогорелово — Петербург —Ломоносов — ж/д вокзал» изменится с 25 июля. Корректировки коснутся времени отправления автобусов от начального и конечного пунктов маршрута.

Новое расписание:

  • из поселка Новогорелово автобусы будут отправляться ежедневно в 06:00, 07:10, 09:30, 11:55, 13:25, 15:50, 17:20 и 19:00.

  • от железнодорожного вокзала Ломоносова рейсы будут выполняться ежедневно в 05:40, 07:45, 09:22, 11:45, 13:40, 15:45, 17:25 и 19:00.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать изменения при планировании поездок.

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автобус Петербург Новогорелово

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