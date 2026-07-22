Власти федеральной земли Нижняя Саксония разрешили расширить завод Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген для производства топлива для АЭС российского типа.

Как сообщает Die Zeit, предприятие будет выпускать шестигранные тепловыделяющие сборки с использованием технологий российской компании «ТВЭЛ», входящей в «Росатом». Оператором завода является Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome.

Расширение предприятия одобрили при условии соблюдения строгих требований безопасности. Сотрудникам «ТВЭЛ» и «Росатома» запретят доступ на территорию завода. Российское оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую проверку и быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры предприятия. Все тепловыделяющие элементы, поставляемые из России, будут проходить полный контроль.