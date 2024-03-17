На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

транспортные развязки км 51, км 64, км 70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

км 64-65 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у шумозащитных экранов;

подъезд к г. Выборг № 1 км 3-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»»: