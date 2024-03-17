На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 марта

Автор: Гузель Галимова
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ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • транспортные развязки км 51, км 64, км 70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
  • км 64-65 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у шумозащитных экранов;
  • подъезд к г. Выборг № 1 км 3-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
  • км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
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